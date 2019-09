Sporting Lokeren, dat dit jaar in 1B speelt, heeft nog maar één puntje bijeengesprokkeld. Maar voorzitter Louis de Vries is tevreden over de afgelopen transferperiode. Lokeren heeft 15 nieuwe A-kern spelers en heeft al 8 spelers met een zwaar contract kunnen verkopen. Jeugdproduct en rastalent Dylan Mbayo had Lokeren graag in eigen rangen gehouden. Maar dat is niet gelukt. Mbayo verkast voor ruim 1 miljoen euro naar AA Gent.