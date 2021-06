Yordi Ringoir ontwerpt herdenkingsaffiches voor Keizer Kamiel

De Vlaamse regering maakt 330.000 euro vrij voor de restauratie van een oude watermolen in Aaigem, bij Erpe-Mere. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kwam het subsidiedossier vanmiddag persoonlijk ondertekenen. Tot blijdschap van de eigenaar én de molenaar van het stukje bouwkundig erfgoed. De zogenoemde Ratmolen is gebouwd in het midden van de zestiende eeuw. De bedoeling is om de molen weer gebruiksklaar te maken. Eens alles klaar is, zal een nieuw opgeleide molenaar ervoor zorgen dat alles blijft draaien.