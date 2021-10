Het ziet er naar uit dat er zich maar één kandidaat zal melden om volgend jaar Prins Carnaval van Aalst te worden. De deadline voor de inschrijvingen loopt morgenavond af, en voorlopig heeft er zich nog maar één iemand officieel ingeschreven. En dat is deze Yordi Ringoir. Yordi is een bekende carnavalist. Hij ontwierp de carnavalsaffiche in 2019, en vorig jaar maakte hij ook een affiche om de overleden Keizer Kamiel te herdenken. Het is ook een echte kenner van carnaval. Bij de vorige editie gaf hij commentaar tijdens onze live-uitzending van de Prinsenverkiezing op TV Oost. Yordidroomt er al langer van om Prins te worden. Maar corona gooide vorig jaar roet in het eten. Morgen trapt hij zijn campagne af. en de Prins wordt op 29 januari verkozen. Dat ging tot nu altijd door in de Florahallen, waar de verkiezing volgend jaar zal doorgaan, is nog niet geweten.