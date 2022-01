Yordi had dit weekend Prins van Aalst kunnen zijn, maar richt zijn pijlen nu op 2023

Twee jaar extra hebben ze er in Dendermonde moeten op wachten. Maar het ziet er naar uit dat het Ros Beiaard dit jaar dan toch zijn ronde zal doen. Bijna alle lichten staan op groen, zeggen stad en Ros Beiaardcomité. Al valt de definitieve beslissing pas in maart. "De vaccinatiegraad is hoog, de boostercampagne loopt volop, de coronabarometer geeft perspectief, virologen spreken van 'een rustige lente en zomer', verschillende landen zijn gestart met versoepelingen … allemaal gunstige voortekens", aldus de stad in een persbericht. "Anderzijds zijn er wel nog een aantal onzekerheden, zoals de hoge infectiecijfers, de stijgende ziekenhuisopnames en de mogelijkheid van een nieuwe uitbraak. Daarom dat het lokaal bestuur en het Ros Beiaardcomité op dit moment nog geen 100% zekerheid kunnen geven. Maar achter de schermen wordt wel alles verder in gereedheid gebracht voor een groot volksfeest in het verlengde Hemelvaartweekend. De definitieve beslissing valt begin maart.""Een spetterende opener van het nieuwe Ros Beiaardjaar zat er helaas niet in. Een geplande nieuwjaarsreceptie in het teken van ‘ons Peirt’ diende geannuleerd te worden. Met de huidige coronamaatregelen is ook een feest op de Grote Markt, op 100 dagen voor de ommegang, niet mogelijk", aldus de stad nog."Maar de stad en het comité blijven niet bij de pakken zitten. Binnenkort zal je het veelkleurige Ros Beiaardlogo opnieuw massaal zien opduiken in het straatbeeld: de afteltotem zal opnieuw geplaatst worden, Ros Beiaardvlaggen en spandoeken worden uitgehangen, nieuwe affiches en gadgets zijn beschikbaar, enzovoort."