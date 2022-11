Yondr uit Beveren ontwerpt virtuele wereld in Roblox voor Rode Duivel-fans

En ik sluit af met een bezoekje aan een gloednieuwe, virtuele wereld in Roblox. Wie Roblox niet kent, die moet het maar eens aan de jongste generatie onder ons vragen. Dat is een immens populaire online gamewereld waar gamers elkaar ontmoeten om samen spelletjes te maken en te spelen. En vanaf vandaag is er in Roblox ook een wereld voor jonge fans van de Rode Duivels. Deze Max Colombie van Oscar and the Wolf kan je daar tegen het lijf lopen. Deze virtuele wereld is een creatie van het VR-bedrijf Yondr uit Beveren. Zij maakten in opdracht van de voetbalbond een virtueel voetbaldorp waarin je kan rondwandelen. Er staat een stadion, een concerthal en er zijn verschillende sportterreintjes. Daar kan je dan challenges aangaan en punten verzamelen. En met die punten kan je dan weer leuke, virtuele gadgets kopen zoals een tenue van de Rode Duivels. Het bedrijf Yondr uit Beveren is met dit project zeker niet aan zijn proefstuk toe. Een tijdje geleden lanceerde het ook al een virtuele wereld voor de fans van Camille. Die virtuele wereld is intussen al bijna 50.000 keer bezocht.