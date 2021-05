Dan naar de pechvogel van de week. Hij reed 140 kilometer lang in de aanval, leek in de Ronde Van Limburg op weg naar z'n eerste profzege ooit, maar werd in de laatste kilometer nog de verkeerde kant uitgestuurd. Dat is wat Brent Van Moer uit Beveren gisteren overkwam. Een dag later blikt de 23-jarige renner van Lotto-Soudal terug op wat hem overkwam. De ontgoocheling is nog altijd enorm.