YB Beveren gastheer voor fan-owned clubs van over de landsgrenzen

Het wordt nog bibberen op de Freethiel. In de schaduw van die Freethiel voetbalt Yellow Blue Beveren in de provinciale reeksen. Zoals u intussen wel weet is dat een club opgericht en geleid door de supporters van het oude SK Beveren. In het bestuur zitten dus alleen maar supporters. Zij hebben het daar voor het zeggen, en dat is dus een hele andere manier van besturen dan de grote clubs het doen in onze competities. En toch groeien die zogenaamde fan-owned clubs meer en meer, zowel hier als elders in Europa. En die clubs hebben zich nu verenigd in een groot internationaal project om elkaar sterker te maken. Dat project werd dit weekend afgetrapt in Beveren.