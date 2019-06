Wielerliefhebbers zijn ongetwijfeld al aan het aftellen. Nog twee weken en dan gaat de Ronde van Frankrijk van start in Brussel. Het grootste wielercircus ter wereld waar ook dit jaar ook heel wat streekrenners in meerijden. Ook Aimé De Gendt is er bij, voor de allereerste keer. De renner uit Denderhoutem zat ietwat verrassend in de eerste selectie van vijf van z'n ploeg Wanty Groupe Gobert. De Gendt wil zich tonen en af en toe meespringen in de aanval.