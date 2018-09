Een bijzonder knappe prestatie van Thomas De Gendt. De Oost-Vlaming heeft in de Ronde van Spanje de bolletjestrui veroverd. De Gendt kwam vandaag zonder kleerscheuren aan in Madrid, waar de laatste rit eindigde. De Gendt is de eerste Belgische bergkoning in een grote ronde sinds Lucien Van Impe. Die pakte de bolletjestrui in de Ronde van Frankrijk van 1983.