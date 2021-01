Media en Cultuur XXL-kunstwerk onthuld in Aalsterse Sint-Martinuskerk

In de Sint-Martinuskerk in Aalst is een reusachtig kunstwerk onthuld. "De Tuin van Gistern en Morgen", zo heet het werk van maar liefst 35 meter hoog. De binnenkant van de Sint-Martinuskerk wordt momenteel gerenoveerd, maar van die restauratiewerken is amper iets te zien. Want de gekleurde wand verbergt alle stellingen.