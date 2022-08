Xaydée Van Sinaey ziet met selectie voor WK wielrennen droom werkelijkheid worden

De wegen van Pauwels Sauzen-Bingoal en Laurens Sweeck scheiden al iets vroeger dan voorzien. Normaal zou Sweeck eind dit jaar de ploeg van Hammenaar Jurgen Mettepenningen verlaten. Maar beide partijen hebben nu beslist om dat al vanaf 1 september te doen. Volgens Mettepenningen is dat het beste voor beide partijen. Sweeck is in onderhandeling met een andere ploeg. En Mettepenningen kan zo z'n pijlen richten op Iserbyt, Vanthourenhout en Ryan Kamp, de drie profs waarmee Pauwels Sauzen-Bingoal het nieuwe seizoen aanvat. Sweeck werd in 2020 nog Belgisch kampioen.