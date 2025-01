WZC De Mouterij blijft onder verhoogd toezicht

Woonzorgcentrum De Mouterij in Aalst is niet langer geschorst, maar blijft voorlopig wel nog onder verhoogd toezicht staan. Begin juni werd het woonzorgcentrum voor 6 maanden geschorst, door het departement Zorg. Het gebruik van medicatie werd niet goed geregistreerd en er waren problemen in de omgang van het zorgpersoneel met de bewoners. Bij de laatste inspectie werden geen ernstige tekorten meer vastgesteld. Er zijn wel nog kleinere dingen die aangepakt moeten worden. Daarom is toezicht en inspectie nog nodig.