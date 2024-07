Wouter Van Bellingen maakt comeback voor Vooruit: "Conner en ik hebben elkaar gevonden door racismerel"

Wouter Van Bellingen maakt zijn comeback in de politiek. De voormalige schepen van Sint-Niklaas gaat op de Vooruit-lijst staan van Conner Rousseau. Van Bellingen werd bekend in 2007 als de eerste zwarte schepen in Vlaanderen. Tien jaar geleden verliet hij de gemeenteraad. Momenteel is hij directeur van de vzw Integratiepact. In die functie verzoende hij Conner Rousseau met de Romagemeenschap. Ook het overlijden van Freddy Willockx, naar eigen zeggen zijn politieke vader, speelde mee in de beslissing van Van Bellingen.