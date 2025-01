Er stond vandaag geen maat op Wout van Aert. In de modder van Dendermonde stak hij er met kop en schouders bovenuit en ploeterde hij naar de overwinning in de Wereldbeker in Dendermonde. Zijn tweede zege in evenveel dagen. Emiel Verstrynge en Joran Wyseure mochten mee op het podium. Michaël Vanthourenhout blijft leider in de wereldbeker.