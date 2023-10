Wordt Stijntjes volgende week tot Prins Carnaval gekroond? Volgens de uitslag van de Prékiezink wel!

Twee enorme kranen hebben de nieuwe fietsbrug aan Vijfstraten in Sint-Niklaas netjes op haar plaats gelegd. De brug is een belangrijke schakel in de fietssnelweg F4, die loopt tussen Gent en Antwerpen. Het stalen gevaarte van 169 ton wordt heel secuur in de lucht gehesen. De brug is, met haar vier meter breed en negentig meter lang, één van de missing links in de fietssnelweg F4. Ze loopt naast het treinspoor en boven het Vijfstratenkruispunt. Dankzij de nagelnieuwe brug zullen fietsers op een veilige manier het kruispunt kunnen oversteken. Nu is het nog wachten op de afwerking van de aanrijroutes en dan is de fietsbrug helemaal klaar voor gebruik.