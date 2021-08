Sport Wordt opvolgster Nina Derwael nu al klaargestoomd in Sint-Gillis-Waas?

De gouden medaille van Nina Derwael zorgde gisteren voor heel wat blije gezichten. Niet in het minst bij Joke Mertens uit Sint-Gillis-Waas. Joke Mertens was verschillende jaren de trainer van Nina Derwael. Wij gingen Mertens opzoeken in Sint-Gillis-Waas waar ze volop werkt aan de volgende generatie topturners.