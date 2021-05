De Vlaamse Overheid gaat meer dan 5 miljoen euro investeren in de scholen van het Oscar Romero College in Dendermonde. Met die subsidie gaat de scholengroep drie nieuwe gebouwen plaatsen. Die investering is broodnodig, want het schoolbestuur ziet het aantal leerlingen elk jaar toenemen. Vooral voor kinderen in het buitengewoon onderwijs is er in de stad nog veel te weinig plaats.