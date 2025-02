Woonzorgcentrum Vlashof in Stekene vindt een “praatmaatje” voor Nederlandse bewoner

In het Waasland bijvoorbeeld spreken ze wel eens met een sappig dialect, wat niet altijd makkelijk te verstaan is, vooral als je uit Amsterdam komt. Dat merkt Henk, die in een woonzorgcentrum in Stekene verblijft. Hij heeft moeite met het verstaan van de andere bewoners, daarom deed het woonzorgcentrum een oproep voor een "praatmaatje" uit Amsterdam. En intussen heeft Henk die gevonden: Henny, die al meer dan 60 jaar in Stekene woont, sprong meteen op haar fiets om Henk te ontmoeten.