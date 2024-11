Woonzorgcentrum Rodenbach in Denderleeuw onder verhoogd toezicht

Woonzorgcentrum Residentie Rodenbach in Denderleeuw staat opnieuw onder verhoogd toezicht, na een inspectie van het Departement Zorg begin vorige maand. Bij die inspectie bleken er heel wat gebreken te zijn, zoals het onvelig bewaren van medicijnen. Ook zouden de bewoners er onvoldoende verzorgd worden. Het woonzorgcentrum heeft nu een maand de tijd om oplossingen voor te leggen. Als die onvoldoende blijken te zijn, dan kan het Departement Zorg extra stappen ondernemen. Het is niet de eerste keer dat de residentie in opspraak komt. In mei vorig jaar werd hun erkenning al een keer ingetrokken.