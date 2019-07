Misschien had u geluk vandaag en kon u verkoeling zoeken in een zwembad of in een meer, of misschien lukte dat niet omdat u moest u werken. Dan hebt u ongetwijfeld gepuft en gezweet. Maar veel werkgevers doen inspanningen om het een beetje draaglijker te maken voor hun werknemers. Zoals de stad Dendermonde. Daar kunnen de mannen en vrouwen van de reinigingsdienst om 6 uur 's ochtends in plaats van om 8 uur beginnen, om de grootste hitte te vermijden. En ze kregen ook hulp vanuit het stadhuis....