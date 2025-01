Woonwijzer Waasland doet al twee jaar aan gratis renovatiebegeleiding en ziet spelregels lichtjes veranderen

Gratis renovatiebegeleiding op maat is een feit. Dat heeft Vlaams minister van Energie Melissa Depraetere aangekondigd. Onder de noemer 'Mijn VerbouwBegeleiding' zullen mensen beter begeleid worden in hun renovatieplannen. Ze krijgen advies hoe ze milieuvriendelijk kunnen renoveren en wat de beste opties zijn voor hen. Een gratis renovatiebegeleiding dus, dat is een overheidsbeslissing die ook een extra stap zet richting de klimaatdoelstellingen van 2050. Maar dit is niks nieuws in het Waasland, want Interwaas biedt die gratis renovatiebegeleiding al meer dan 2 jaar aan. Bij hun Woonwijzer Waasland merken ze ook dat de maatregel nodig is, hoewel er wel nu ook wat zaken zullen veranderen.