Nieuws Woningbrand in centrum Sint-Niklaas

Op het Prins Leopoldplein in het centrum van Sint-Niklaas is vanmiddag een woning uitgebrand. Voorbijgangers merkten op dat er bruine rook uit het huis kwam. Even werd gevreesd dat de alleenstaande bejaarde bewoner nog binnen was, maar tijdens het blussen kwam de man nietsvermoedend aangewandeld. De woonkamer brandde volledig uit, de rest van de woning liep zware rook- en waterschade op. De bewoners van de twee aanpalende panden werden uit voorzorg geëvacueerd. Een kortsluiting in een elektrische relax-stoel was de oorzaak van de brand.