Woningbrand door oververhitte kachelbuis in Erembodegem

In verschillende gemeenten is het aantal nieuwe coronabesmettingen opnieuw fors aan het stijgen. In onze streek zien Herzele, Stekene en Denderleeuw het aantal besmettingen per 100.000 inwoners alarmerend toenemen. In Herzele is het aantal besmettingen de voorbije weken zelfs verviervoudigd. Extra maatregelen worden er voorlopig nog niet genomen door de burgemeesters. Het kan wel zijn dat je binnenkort voor bepaalde activiteiten een Covid Safe Ticket zal moeten voorleggen. Een algemene mondmaskerplicht lijkt niet meteen nodig. Maar de angst zit erin, veel meer mensen beginnen het mondmasker toch opnieuw te dragen.