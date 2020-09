Nieuws Woning vernield door brand in Overboelare, Geraardsbergen

Zaterdagavond is een woning in Overboelare bij Geraardsbergen volledig uitgebrand. Het dak van het huis ging in vlammen op. De brand gebeurde in de Zavelstraat in deelgemeente Overboelare en zou veroorzaakt zijn door werken aan het dak. De bewoners konden hun huis tijdig verlaten en werden opgevangen door familie. Eén van hen moest met ademhalingsproblemen worden overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer van Geraardsbergen kreeg assistentie van andere brandweerkorpsen en kon het vuur snel doven.