Woning van gezin van vier onbewoonbaar na brand in Geraardsbergen

In Geraardsbergen is gisteravond brand uitgebroken in een pittazaak in de Lessensestraat. De brand ontstond in de keuken van het eethuis. Een dampkap had daar vuur gevat. De bewoners van de appartementen boven de handelszaak verwittigden de brandweer. Die kreeg het vuur snel onder controle. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan de keuken zelf is aanzienlijk. De bewoners van de appartementen mochten na een grondige verluchting terugkeren naar hun woonst. De Lessensestraat was door de brand enkele uren afgesloten voor het verkeer.