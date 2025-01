Woning in de as gelegd na keukenbrand in Stekene, bewoner van 88 lichtgewond

In de Hellestraat in Stekene is er deze middag een woning volledig uitgebrand. Het vuur is ontstaan in de keuken toen de 88-jarige bewoner naar verluidt frietjes aan het bakken was. Hij kon de woning gelukkig tijdig verlaten, maar liep een rookintoxicatie en lichte brandwonden op. Toen de opgeroepen brandweer aankwam, sloegen de vlammen al metershoog uit het dak. De brandweer had even een tekort aan bluswater. Daarom werd een extra grote tankwagen opgeroepen. Het dak en twee puntgevels stortten tijdens het blussen in, waardoor er van de woning nagenoeg niets meer overbleef. De bewoner werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.