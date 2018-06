Woning gestut nadat auto in gevel belandt in Denderhoutem

Zaterdag is er in de vroege ochtend, rond 4 uur, in Denderhoutem een woning gestut, nadat er een auto in de gevel was beland. Dat gebeurde in de Anderenbroekstraat. De bestuurder van de wagen verloor er in een bocht de controle over het stuur. Hij belandde tegen de gevel van de woning en richtte er zwaar schade aan. Zo zwaar dat de brandweer moest komen om de woning te stutten en om de brokken te ruimen. De auto bleek onherstelbaar vernield, de bestuurder raakte licht gewond. Later stuurde ook de gemeente een technische ploeg om de woning verder te stutten en af te sluiten met een noodconstructie.