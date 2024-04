Woning brandt uit in Lede, bewoner kan tijdig ontkomen

Het Vlaams Parlement heeft woensdag dertien decreten voor gemeentefusies goedgekeurd. Samen zullen ze vanaf 1 januari even veel grote nieuwe gemeenten vormen. Ze hebben ook allemaal recht op een schuldverlichting door Vlaanderen, van in totaal 273 miljoen euro. In onze regio gaat het om Moerbeke en Lokeren, en om de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. De drie meerderheidspartijen keurden alle fusies goed. De andere partijen lieten hun stemgedrag afhangen van de bewuste projecten. Zo wou Vlaams Belang enkel de fusies goedkeuren waar een bindend referendum werd gehouden. “En als er één ding is wat niet vrijwillig is geweest in dit land de afgelopen maanden, is het wel de fusie tussen Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht”, zei Filip Brusselmans van Vlaams Belang. Die fusie werd in de gemeenteraad van Zwijndrecht overigens goedgekeurd met de steun van twee Vlaams Belang-leden, maar die werden naderhand uit de partij gezet. Ook Groen focuste vooral op de Waaslandse fusie. “Er is geen draagvlak voor deze fusie”, zei Staf Aerts. “Niet politiek, niet bij de administratie, niet bij de bevolking. En dus dienen we een amendement in om deze fusie niet te laten plaats vinden.” Dat deed ook Vooruit. “Als er zoveel tegenkanting is, moet er ook ingegrepen worden. Dat signaal geven we nu ook”, aldus Kurt de Loor. Burgerbeweging Hart voor Zwijndrecht trok na de beslissing in de gemeenteraad al naar de Raad van State, maar die verwierp vorige maand de vraag tot opschorting, omdat er tot dusver enkel voorbereidende handelingen zonder directe rechtsgevolgen zijn gebeurd. “Het is namelijk de decreetgever die zich moet uitspreken”, vatte Jos D’Haese van PVDA samen. “Het is dus aan dit parlement om te beslissen of wij dit democratisch vinden. Als er zoveel mensen zich mobiliseren voor een referendum, is het dan normaal dat een gemeenteraad daar zomaar overheen gaat? Dat is niet wat democratie wil zeggen.” Volgens Koen Van den Heuvel van CD&V is dat in dit dossier echter niet de positie van het parlement. “Gaan we nu van het Vlaams Parlement de beroepskamer maken van de gemeenteraden?”, vroeg hij. “Niet met mij. Wij respecteren de lokale democratie. Het parlement moet op dit vlak bescheiden blijven.” Groen probeerde de fusie van Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht nog tegen te houden door advies van de Raad van State te vragen over de amendementen. Daarvoor was echter steun van de andere oppositiepartijen nodig. Vooruit besloot zich te onthouden.