Woning brandt uit in Denderleeuw, geen gewonden

In de Sint-Annastraat in Denderleeuw is woensdagavond rond zeven uur brand uitgebroken in een rijwoning. De brand is ontstaan in de keuken, maar wat het vuur veroorzaakt heeft is niet duidelijk. Volgens buurtbewoners was er vrij snel heel wat rookontwikkeling te zien. Ook de achterbouw van de woning liep schade op. De rest van de woning hing ook onder de rook. Er raakte niemand gewond, maar de woning is tijdelijk onbewoonbaar. Een persoon werd wel overgebracht naar het ziekenhuis omdat ze in shock verkeerde. De overige familieleden kunnen voorlopig onderdak vinden bij de buren.