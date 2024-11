De federale wegpolitie en de lokale politie zullen woensdag vanaf 6 uur een nieuwe flitsmarathon houden. 24 uur lang zal de politie extra controleren op snelheid. De flitsmarathon is intussen aan zijn 21ste editie toe. Te snel rijden is nog altijd één van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen. Bij de vorige flitsmarathon in april reed in ons land ongeveer 6 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel. Er werden 145 rijbewijzen ingetrokken.