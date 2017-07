Sport Woensdag criterium in Sint-Niklaas, zondag laatste keer in Ninove

En nu dat van Aalst voorbij is, dan kunnen we meteen vooruitblikken naar het criterium van Sint-Niklaas en naar dat van Ninove. Sint-Niklaas is morgen aan de beurt. De voorbereidingen daar zijn al volop aan de gang. Op de Grote Markt verwachten ze veel volk voor Olympisch kampioen Greg Van Avermaet. En misschien kan Oliver Naesen zijn stunt van in Aalst nog eens overdoen, want hij komt ook. De grootste concurrentie zal van aanvallers Thomas De Gendt, Frederik Backaert en Primoz Roglic komen. De Sloveense ex-schansspringer en tijdritspecialist won in de Tour de loodzware bergrit over de Croix de Fer en de Galibier. Er zullen 30 renners aan de start staan morgen. Het criterium wordt afgesloten met een optreden van De Romeo's.