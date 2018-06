In Denderleeuw treedt André Van Roy eind deze maand af als voorzitter van voetbalclub FCV Dender. Van Roy investeerde de jongste jaren fors in de club, maar zou alle openstaande schulden van de club kwijt-schelden. Daarmee zou hij ingaan op de eis van de Indonesische hoofdaandeelhouder Sihar Sitorus. Die zou dan in ruil een krediet van 535.000 euro verschaffen aan de club, om de openstaande stadionschuld te vereffenen. Ook het aparte statuut van de jeugdwerking was een doorn in het oog van de hoofdaandeelhouder, maar ook daarvoor lijkt nu een oplossing in de maak.