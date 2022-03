En in Duitsland heeft Ilka Van de Vyver met haar team Stuttgart dan weer de beker gewonnen. Dat werd meteen stevig gevierd in de kleedkamer op de tonen van Queen. De volleybalster van 29 uit Kruibeke was met Stuttgart heer en meester in de bekerfinale. Het versloeg Dresden met 3-0. Het is voor de Duitse club al de vierde bekerwinst. Stuttgart maakt ook nog kans op de titel. Benieuwd welke beelden dat zou opleveren, als ze landskampioen zouden worden.