WK baanwielrennen: Moreno De Pauw en maatje Kenny De Ketele pakken brons in ploegkoers

En die wielersokken waren voor het eerst te koop op de Peter Van Petegem-Classic, een liefhebbersrit die intussen al aan de tiende editie toe is. De classic is een toertocht langsheen de oude finale van de Ronde van Vlaanderen, met de Muur en de Bosberg. De organisatie klokte af op zo'n 3.000 deelnemers. Dat zijn er 1000 minder dan vorig jaar. De mindere opkomst heeft vooral te maken met de regen. Toch is de organisatie best tevreden met dat cijfer. Tijdens de Peter Van Petegem-Classic is er wel één incident geweest. In Geraardsbergen is een vijftiger onwel geworden op de fiets en hij is in levensgevaar weg gebracht naar het ziekenhuis. Gelukkig is de man ondertussen weer aan de beterhand.