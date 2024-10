Ook in Lokeren is de coalitie gevormd. Lokaal Liberaal en cd&v behouden hun jarenlange tandem en gaan samen verder in de coalitie, met Filip Anthuenis als burgemeester. Samen hebben ze 20 van de 37 zetels en dus een ruime meerderheid. Zo start Anthuenis aan zijn vijfde legislatuur als burgervader van de nieuwe fusiegemeente. Later meer hierover in het TV Oost Nieuws om 18u30.