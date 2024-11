Denderleeuw heeft een nieuw bestuur. Het wordt een coalitie van N-VA, cd&v en Iedereen Vooruit. Jo Fonck blijft burgemeester. Samen hebben de drie 15 van de 27 zetels. De drie partijen moesten wel samengaan, want Vlaams Belang is de grootste in Denderleeuw, met 38 procent en 12 zetels. Meer veiligheid en dan vooral in en rond het station is één van de speerpunten in het meerjarenplan.