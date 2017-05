In Sint-Niklaas zijn werkmannen begonnen aan de verbouwing van de kinderopvanggebouwen achter het stationsgebouw. Vanaf 1 september opent hier de beroepssecundaire Freinetschool Casa Da Vinci. Op dit ogenblik zijn er alleen Freinetscholen voor beroepssecundair in Gent en in Kortrijk. Het wordt dus een uniek project voor onze regio, en een mooie aanvulling op de al bestaande Freinetfaciliteiten in enkele lagere scholen en verschillende andere zogeheten methodescholen in het Waasland. En er is nood aan, blijkt uit het grote aantal aanvragen voor inschrijvingen, want het toegelaten aantal leerlingen zal beperkt zijn.