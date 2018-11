Witte Mars: Mensenmassa steekt nabestaanden aanslagen en misdaden hart onder de riem

De manifestanten die meelopen in de Witte Mars in Aalst hebben zonet een minuut stilte gehouden op de parking van de Delhaize. Dat is de plaats waar de Bende van Nijvel exact 33 jaar geleden zijn bloedigste overval pleegde. Er werden bloemen en kaarsjes aan de ingang van het warenhuis gelegd. Hierna trekt de massa terug naar de Grote Markt. Daar wordt de Witte Mars ontbonden. Een uitgebreid verslag ziet u morgen, hier op tvoost.be en zondagavond in het TV Oost Nieuws.