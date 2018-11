Witte mars Aalst: 'Ook nabestaanden slachtoffers Dutroux en aanslagen Zaventem komen meestappen.'

Verhalen over de komst van een moskee doen de gemoederen in Geraardsbergen hoog oplaaien. Oppositiepartij N-VA was er snel bij om een persbericht uit te sturen waarin ze duidelijk maken dat ze tegen de komst van een moskee zijn in de stad. Bij man in de straat zijn de meningen verdeeld. Het verhaal doet de ronde dat er islamitisch gebedshuis komt in het centrum van Nederboelare. Zowel de eigenaar van het pand als het stadsbestuur zijn formeel, dat verhaal is 'fakenews'.