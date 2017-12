Mobiliteit en Verkeer Wit tapijt zorgt voor code oranje op de weg

embed

Dat het op hellingen gevaarlijk kan zijn, dat konden ze in Hamme en in Dendermonde ondervinden. Op de N41 werden verschillende bruggen en tunnels afgesloten. Het gaat over de brug over de Durme in Hamme en de Vlassenbroekbrug over de Schelde in Dendermonde. Ook de tunnel in Elversele zorgde voor problemen. Wie op de N41 moest zijn vandaag, die kon maar beter goede muziek bij zich hebben in de auto.