Wisselmeerderheid keurt circulatieplan Zele goed

In de Puyveldestraat in Sint-Pauwels, een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas, is deze ochtend een man gewond geraakt nadat hij met zijn wagen tegen een betonnen verlichtingspaal aanreed. De klap was zo hevig dat de paal ervan brak. De bestuurder moest gewond naar het ziekenhuis worden overgebracht. De brandweer sloot de straat in beide richtingen af totdat Fluvius de beschadigde elektriciteitspaal was komen vervangen. Door de grootschalige wegenwerken in Sinaai krijgt de Puyveldestraat heel wat omleidingsverkeer te slikken. Bestuurders die van Sinaai in de richting van Stekene wilden rijden moesten tijdelijk een nog langere omleidingsweg zoeken.