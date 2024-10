Wissel van de macht in Haaltert: cd&v is grote winnaar

In Haaltert is er ook een wissel van de macht. Want daar is cd&v de grote winnaar geworden, met net geen 30 procent van de stemmen. En opmerkelijk, dat is maar liefst 12 procent meer dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. In tegenstelling tot N-VA wordt de partij van lijsttrekker Phaedra Van Keymolen niet afgerekend op de voorbije, woelige bestuursperiode. En dat werd gisteren ook uitgebreid gevierd in deelgemeente Denderhoutem. De uitslag overtrof alle verwachtingen.