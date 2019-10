Niet Greg Van Avermaet, maar de Deen Mads Pedersen heeft zich in het Engelse Yorkshire gekroond tot wereldkampioen wielrennen. In een volledig uitgeregende koers kwamen onze streekrenners er eigenlijk niet aan te pas. Oliver Naesen moest op zo'n vijftig kilometer van de finish lossen. Greg Van Avermaet, die door het uitvallen van Philippe Gilbert de enige kopman was bij de Belgen, geraakte niet weg uit het peloton.