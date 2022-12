Wintersfeer in Berlare door eerste feeërieke ijslaagje op Donkmeer

Hoe pik je de draad van het dagelijkse leven terug op als je zo'n ongeval hebt overleefd? Of hoe ga je om met het verlies van iemand die er niet meer is? Mathieu Van Driessche uit Wichelen schreef er een boek over. 4 jaar geleden raakte hij zelf zwaargewond na een verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Hasselt. In zijn boek 'Impact' beschrijft hij hoe zo'n gebeurtenis je kijk op het leven volledig verandert. Er staan ook een heleboel tips in om te leren omgaan met tegenslagen.