In Temse is beslist dat alle sport- en cultuurinfrastructuur in de toekomst op de site Fernand Schuerman komt. Op die site zijn nu al verschillende sportclubs en academies ondergebracht. Maar een pak andere gebouwen, meer dan 50 in totaal, staan verspreid over het hele grondgebied van Temse. Die gebouwen zijn vaak verouderd en moeten gerenoveerd worden om de klimaatdoelstellingen te halen. Temse ondertekende ook het zogenoemde burgemeesterconvenant, om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarom gaat het nu een deel van haar patrimonium verkopen, en kiest het om alle vrijetijdsinfrastructuur vanaf nu onder te brengen op één site. Dat is goedkoper dan elk gebouw apart aan te pakken.