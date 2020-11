Mobiliteit en Verkeer Winkels wel open in Nederland, Belgen trekken de grens over

In Nederland is 11 november geen feestdag. Met als gevolg dat de winkels daar vandaag gewoon open zijn. Eén van de winkels die daar volop van profiteert is meubelzaak Morres Meubel, net over de grens in Hulst. De winkel is zeer populair, vooral in het Waasland. Bij Morres zagen ze ze heel veel Belgen de parking oprijden vandaag. Volgens de meubelwinkel bleef het net binnen de perken. Het was nooit onveilig, en er moest niet ingegrepen worden. De Nederlandse politie spreekt chauffeurs met een een Belgische nummerplaat in de grenszones wel aan, maar de politie kan de grensshoppers niet beboeten. Ze doen namelijk niets wat niet mag. Maar coronaproof is het niet echt te noemen.