Winkels mogen onder strenge voorwaarden weer open vanaf dinsdag

Vanmiddag heeft het federaal Overlegcomité opnieuw samen gezeten rond de coronamaatregelen. Daar is beslist dat de winkels vanaf dinsdag 1 december opnieuw de deuren mogen openen. Goed nieuws dus voor de uitbaters van niet-essentiële winkels en hun klanten. Het winkelen zal wel enkel onder strenge voorwaarden kunnen. Zo moeten we alleen op stap en mogen we maximum 30 minuten in de winkel blijven. Per klant moet er een oppervlakte van 10 vierkante meter zijn. De winkeluitbaters zullen verantwoordelijk zijn voor de wachtrijen voor hun winkel. Voor contactberoepen zoals schoonheidssalons en kappers is het nog geduld oefenen. Zij moeten voorlopig nog dicht blijven. De musea mogen dan weer wel open, ook vanaf komende dinsdag.