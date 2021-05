Winkels Delhaize kampen met lege rekken door problemen bij distributiecentrum in Ninove

In Sint-Niklaas is één persoon ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in de omgeving van het Bauhuis. De feiten gebeurden op het basketbalpleintje in de Jan Breydelstraat. Iets voor 18 uur kreeg de politie een melding van een grote vechtpartij waarbij een tiental jongeren betrokken waren. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen op het pleintje lag er één persoon op de grond. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat het slachtoffer is neergestoken. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar.