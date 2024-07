Winkeliers in de streek stellen zich flexibel op om het hoofd te bieden aan online shoppen

Enkele handelszaken in het Waasland doen via sociale media een dringende oproep om opnieuw meer in fysieke winkels te gaan shoppen. Online shoppen wint aan populariteit, en dat is ook niet verwonderlijk zeggen de winkeliers, want het gaat snel en er zijn geen sluitingsuren. Maar het gaat wel ten koste van de winkel in de straat. Sommige handelaars, zoals Di-Vin in Temse en ook brouwerij Verhofstede in Sint-Niklaas, bieden daarom nu ook winkelen op maat aan. Maak een afspraak, zo zeggen ze, ook buiten de openingsuren, en wij zullen ons flexibel opstellen om aan uw behoeften te voldoen. De handelaars hopen zo een levendige en diverse winkelomgeving in hun streek te behouden.