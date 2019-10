Winkelhart Sint-Niklaas krijgt make-over

Het winkelhart van Sint-Niklaas wordt helemaal onder handen genomen. Bedoeling is om de hele binnenstad op te waarderen. Vandaag zijn de eerste werken van start gegaan. Enkele straten in de buurt van de Stationsstaat krijgen een facelift. In de eerste fase worden alle nutsvoorzieningen vervangen. In de volgende fases worden de voetpaden opnieuw aangelegd en krijgt de rijbaan een nieuwe laag asfalt. Alle straten krijgen ook dezelfde look. Totale kostenplaatje van de make-over is meer dan 4 miljoen euro. De hele opwaardering moet binnen zes jaar klaar zijn.